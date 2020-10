Champions League, diritti tv: in corsa anche Amazon

Volata finale per la presentazione delle offerte per i diritti televisivi della UEFA Champions League per il ciclo 2021-2024. È previsto per lunedì mattina il termine per presentare le offerte all’agenzia Team, che sta curando il processo per conto della Uefa stessa. Secondo indiscrezioni di mercato raccolte da Il Sole 24 Ore, a contendersi la torta della massima competizione europea per club sono in cinque: Sky, Dazn, Rai, Mediaset e la new entry Amazon. Nell’ultimo triennio i diritti in Italia sono andati a Sky per circa 900 milioni di euro in totale.