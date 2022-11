Champions League, e se arrivasse il Benfica? Ha spodestato il PSG, ma a febbraio...

MilanNews.it

Dopo 9 anni, il Milan è tornato agli ottavi di Champions League, da disputare il 14/15/21/22 febbraio per l'andata con il ritorno in programma per il 7/8/14/15 marzo.

Domani alle 12:00 ci sarà il sorteggio: chi affronteranno i rossoneri? Ecco il focus sul Benfica:

Difficoltà: 3/5

Ogni anno perde talenti a suon di milioni, ma ogni anno si ricostruisce e dà fastidio a qualunque top club. Nel girone è finita davanti per differenza reti al PSG e questo fa capire quanto i lusitani possano essere pericolosi, ma anche poco prevedibili: considerando la giovane età e l'altissima qualità tecnica (Rafa Silva ed Enzo Fernandez su tutti e l'esperienza di Joao Mario, David Neres, Draxler e Otamendi), capitano dei giri a vuoto che, fino ad ora in stagione, non ci sono stati. Bisognerà vedere come sarà la situazione a febbraio.