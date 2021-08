Si svolgerà giovedì 26 agosto, alle ore 18, il sorteggio della fase a gironi dell’edizione 2021-22 della Champions League. Il Milan, come noto, sarà inserito in quarta fascia e sarà la mina vagante per tutti i gironi che non comprenderanno le tre squadre italiane coinvolte nel sorteggio ovvero Inter, Atalanta e Juventus.