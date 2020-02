Champions League, i risultati della serata: l'Atalanta schianta il Valencia, successo del Lipsia sul Tottenham

Sono terminate da pochi minuti le due sfide della serata di Champions League. A Londra, il Tottenham di Mourinho perde 0-1 in casa contro il Lipsia a cui basta un gol di Werner per regalarsi un grande successo in casa degli Spurs. A Milano, invece, l'Atalanta di Gasperini sconfigge il Valencia per 4-1 per una vittoria importante in ottica ritorno. Questi i risultati e i marcatori:

Tottenham - Red Bull Lipsia 0-1: 58' Werner (L)

Atalanta - Valencia 4-1: 16' e 62' Hateboer (A), 42' Ilicic (A), 57' Freuler (A), 66' Cheryshev (V)