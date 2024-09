Champions League, i risultati di quest'oggi: il Leverkusen impressiona in Olanda, l'Atalanta mastica amaro

Si è concluso con dei risultati sorprendenti questo giovedì di Champions League 2024\2025. Il Leverkusen, prossimo avversario del Milan, vince a valanga per 4-0 in casa del Feynoord. Bene anche il Benfica che strappa la sua prima vittoria contro la Stella Rossa, mentre l'Atalanta di De Ketelaere e compagni ferma l'Arsenal sullo 0-0. Importante vittoria anche per Atletico Madrid e Monaco.

Le partite giocate oggi:

18.45 Feyenoord-Bayer Leverkusen 0-4

18.45 Stella Rossa-Benfica 1-2

21.00 Atalanta-Arsenal 0-0

21.00 Brest-Sturm 2-1

21.00 Atletico Madrid-Lipsia 2-1

21.00 Monaco-Barcellona 2-1