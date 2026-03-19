Champions League, ieri si sono completati gli ottavi: i risultati

Champions League, ieri si sono completati gli ottavi: i risultatiMilanNews.it
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Oggi alle 07:30News
di Lorenzo De Angelis

Nella serata di ieri si è completato il turno degli ottavi di Champions League. Di seguito i risultati completi. 

OTTAVI DI CHAMPIONS LEAGUE, IL PROGRAMMA

martedì 17 marzo

Sporting Club (POR) - Bodo Glimt (NOR) - 5-0 (Agg. 5-3)
Chelsea (ING) - Paris Saint Germain (FRA) - 0-3 (Agg. 2-8)
Manchester City (ING) - Real Madrid (SPA) - 1-2 (Agg. 1-5)
Arsenal (ING) - Bayer Leverkusen (GER) - 2-0 (Agg. 3-1)

mercoledì 18 marzo

Barcellona (SPA) - Newcastle United (ING) - 7-2 (Agg. 8-3)
Tottenham Hotspur (ING) - Atletico Madrid (SPA) - 3-2 (Agg. 5-7)
Liverpool (ING) - Galatasaray (TUR) - 4-0 (Agg. 4-1)
Bayern Monaco (GER) - Atalanta (ITA) - 4-1 (Agg. 10-2)