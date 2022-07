Champions League, il 25 agosto il sorteggio della fase a gironi

MilanNews.it

© foto di Federico Titone

Come riporta il sito ufficiale dell'UEFA, giovedì 25 agosto, a partire dalle 18, andrà in scena ad Istanbul, in Turchia, il sorteggio della fase a gironi della Champions League 2022-2023. Il Milan, che ha vinto l'ultimo campionato italiano, sarà in prima fascia. Quest'anno la fase a gironi si disputerà in otto settimane per la concomitanza della Coppa del Mondo FIFA 2022 in Qatar.

Queste le date:

Prima giornata: 6/7 settembre

Seconda giornata: 13/14 settembre

Terza giornata: 4/5 ottobre

Quarta giornata: 11/12 ottobre

Quinta giornata: 25/26 ottobre

Sesta giornata: 1/2 novembre