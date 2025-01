Champions League, il Brest perde ed il Milan è padrone del proprio destino: rossoneri in top 8 vincendo le ultime due

Il Brest perde contro lo Shakhtar e offre un assist imperdibile al Milan: i rossoneri hanno il destino nelle prorie mani. Vincendo le ultime due partite, contro Girona e Dinamo Zagabria, il Milan passerà sicuramente tra le prime otto qualificandosi direttamente agli ottavi di finale. Di seguito la classifica aggiornata. Tra parentesi la differenza reti.

Liverpool 21 (+13)

Barcellona 18 (+15)

Atletico Madrid 15 (+5)

Atalanta 14 (+14)

Arsenal 13 (+9)*

Bayer Leverkusen 13 (+6)

Inter 13 (+6)*

Aston Villa 13 (+5)

Monaco 13 (+3)

Lilla 13 (+2)

Brest 13 (+2)

Bayern Monaco 12 (+9)*

Borussia Dortmund 12 (+8)

Juventus 12 (+4)

Milan 12 (+3)*

Benfica 11 (+3)

PSV 11 (+3)

Club Brugge 11 (-2)

Sporting 10 (+1)

Feyenoord 10 (-1)*

Stoccarda 10 (-1)

Real Madrid 9 (+1)*

Celtic 9 (0)*

Manchester City 8 (+4)*

Dinamo Zagabria 8 (-5)*

PSG 7 (0)*

Bologna 5 (-5)

Shakhtar 4 (-8)*

Sparta Praga 4 (-11)*

Lipsia 3 (-6)

Girona 3 (-6)*

Stella Rossa 3 (-10)

Sturm Graz 3 (-10)

Salisburgo 3 (-15)*

Slovan Bratislava 0 (-18)

Young Boys 0 (-19)*

* una partita in meno

In caso di arrivo a pari punti questi sono i criteri presi in considerazione per stilare la classifica:

- Differenza reti

- Maggior numero di gol segnati

- Maggior numero di gol in trasferta segnati

- Maggior numero di vittorie

- Maggior numero di vittorie esterne

- Maggior numero di punti ottenuti collettivamente dagli avversari affrontati nella prima fase

- Differenza reti collettiva superiore degli avversari

- Numero maggiore di gol segnati collettivamente dagli avversari

- Totale punti disciplinari inferiore basato solo sui cartellini gialli e rossi ricevuti da giocatori e dirigenti in tutte le partite (cartellino rosso = 3 punti, cartellino giallo = 1 punto, espulsione per due cartellini gialli in una partita = 3 punti)

- Coefficiente club più alto