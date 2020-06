Champions League, l'ipotesi final eight a Lisbona non convince le tv

Parallelamente alle decisioni su campionato, infatti, mercoledì 17 si attendono le decisioni dall'esecutivo dell'UEFA che dovrebbe fare chiarezza sul futuro delle coppe europee. Sulla formula della Champions, in particolare, è trapelata una possibile riforma: una Final Eight da disputarsi a Lisbona. L'Eca, in particolare, chiede inoltre un anticipo al 22 della finale, per lasciare più distanza con l'inizio della prossima stagione. L'ostacolo - secondo quanto riportato dal Messaggero - sono i broadcaster, che non vedono di buon occhio a fini commerciali un mini torneo concentrato su più giorni. Monaco e il Wanda Metropolitano di Madrid sono altre ipotesi di cui si discuterebbe per la finale.