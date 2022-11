Champions League, Tottenham-Milan (8 marzo) sarà in esclusiva su Amazon Prime Video

MilanNews.it

Amazon ha scelto le quattro gare degli ottavi di Champions League che verranno trasmesse in dirette e in esclusiva da Prime Video. Una di queste riguarderà anche il Milan: si tratta del match di ritorno in casa del Tottenham in programma l'8 marzo 2023 alle 21.

Queste tutti gli ottavi in esclusiva su Prime Video (tutte le gare si giocheranno alle 21):

mercoledì 15 febbraio 2023: Borussia Dortmund-Chelsea

mercoledì 22 febbraio 2023: Inter-Porto

mercoledì 8 marzo 2023: Tottenham-Milan

mercoledì 15 marzo 2023: Napoli-Eintracht Francoforte