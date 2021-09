Champions, Milan subito a Liverpool per sfida stellare: le quote del match

(ANSA) - ROMA, 13 SET - Parte la Champions e la temperatura è subito altissima, specie per le milanesi che mercoledì sera si troveranno faccia a faccia con due "nemiche" storiche: il Milan va ad Anfield Road ad incontrare il Liverpool, legato a ricordi dolcissimi e amari. Nel pronostico Snai, ora, le quote sono nettamente in favore degli inglesi, con il segno «1» a 1,53 e il «2» milanista a 5,75. A Pioli non dispiacerebbe una «X», ma anche questa è un'ipotesi ad alta quota, 4,50. L'Inter è attesa dall'ennesima sfida con il Real Madrid, un classico che ricorre dagli anni Sessanta. I Galacticos nella Liga stanno marciando nel gruppetto al comando, segnando molto ma subendo qualche gol di troppo, quindi l'Inter è avanti, a 2,40, con il pareggio a 3,45 e la vittoria dei bianchi a 2,85. Le prime italiane a scendere in campo saranno, domani, Juve e Atalanta. I bianconeri provano a togliersi la prima soddisfazione stagionale in casa del Malmoe, attualmente terzo nel suo campionato. Confronto impari, a vedere le quote: il «2» della Juve vola basso, a 1,45, il successo degli svedesi si impenna a 6,75, alto anche il pari, a 4,50. Va in trasferta anche l'Atalanta, sul terreno di un Villarreal che attende ancora il primo successo dell'annata, amichevoli internazionali comprese. Dopo aver perso la Supercoppa Europea ai rigori con il Chelsea, la squadra di Unai Emery ha pareggiato tre volte su tre in campionato. La sfida con l'Atalanta si presenta equilibrata, con i segni «1» (2,45) e «2» (2,70) piuttosto vicini, mentre l'ennesima «X» dei gialli pagherebbe 3,55. (ANSA).