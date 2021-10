Champions, Pioli: "Ibra? Per noi è importante averlo in condizione"

(ANSA) - MILANO, 18 OTT - "Ibrahimovic titolare? Zlatan sta meglio ma ha giocato solo un quarto d'ora. Il minutaggio può alzarsi ma non penso possa avere tanti minuti in più": lo dice il tecnico del Milan, Stefano Pioli, alla vigilia della sfida contro il Porto, per la terza giornata di Champions League. Ibrahimovic non partirà titolare, avendo giocato solo l'ultimo quarto d'ora di gioco nella partita di sabato contro il Verona. "Il duello con Pepe? Sono due giocatori fisici - spiega Pioli - di temperamento. Zlatan sta bene e per noi è molto importante averlo in condizione. Credo che sia pronto ad affrontare qualsiasi difensore". (ANSA).