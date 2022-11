Champions, stasera alle 21 anche Chelsea-Dinamo: ininfluente per il Milan

MilanNews.it

Questa sera alle 21, in contemporanea alla sfida di San Siro tra Milan e Salisburgo, si giocherà anche l'altra partita del girone tra Chelsea e Dinamo Zagabria. La gara non interesserà il Milan dal momento che il Chelsea è già sicuro del primo posto del girone mentre i croati non possono più raggiungere i rossoneri. Interesserà più da vicino invece il Salisburgo che potrebbe essere anche superato dalla Dinamo in caso si verifichino una serie di risultati sfavorevoli per gli austriaci.