Chelsea a stelle e strisce? I proprietari dei Chicago Cubs confermano l'interesse all'acquisto

La famiglia Ricketts, proprietaria dei Chicago Cubs, squadra della MLB di baseball, è uscita allo scoperto conferemando l'interesse nell'acquisto del Chelsea. Lo riporta la BBCaggiungendo che a far parte della cordata vi sarebbe anche l'imprenditore statunitense Ken Griffin: "La famiglia Ricketts, proprietaria dei Chicago Cubs, può confermare che guiderà un gruppo di investimento che farà un'offerta formale per il Chelsea questo venerdì", si legge in una nota ufficiale, nel quale si legge inoltre: "In qualità di operatori di lunga data di un'iconica squadra sportiva professionistica, la famiglia Ricketts e i loro partner comprendono l'importanza di investire per il successo in campo, rispettando le tradizioni del club, dei tifosi e della comunità". Un insider fa sapere che l'offerta è molto seria e che la famiglia ha già fatto la due diligence.