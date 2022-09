Chelsea, Barry ha diretto l'allenamento odierno dopo l'esonero di Tuchel

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo l'esonero di Thomas Tuchel, in attesa che la proprietà trovi un nuovo allenatore, il Chelsea si è ritrovato a Cobham all'indomani della sconfitta in Champions League contro la Dinamo Zagabria. L'allenamento è in corso e a guidarlo c'è Anthony Barry, uno dei membri dello staff, che resterà ai Blues anche con il nuovo manager. A riferlo è The Standard.