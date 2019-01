Chelsea, Hazard: "Fortunato a giocare con Fabregas, ha dato tutto. Si divertirà ancora"

Eden Hazard ha parlato di Cesc Fabregas che in FA Cup ha giocato l'ultima gara della carriera con il Chelsea: "Ha dato tutto. Posso dire di essere stato fortunato a giocare con lui e sin dall'inizio, quando è arrivato, l'abbiamo visto il primo anno in cui abbiamo vinto il Double insieme.

È un ragazzo forte in campo e fuori dal campo, un mio grande amico. Ho ammirazione per questo ragazzo e spero che avrà un buon futuro, è un po' vecchio ora, ma è ancora molto bravo, si divertirà".