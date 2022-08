Chelsea, i 73 milioni spesi per Cucurella spingono Marcos Alonso verso il Barcellona

MilanNews.it

Come riportato dal Daily Mail, l’arrivo al Chelsea di Marc Cucurella (73 milioni di euro spesi), potrebbe spingere Marcos Alonso verso il Barcellona. Il terzino ex Fiorentina resta una pista calda per i blaugrana che cercano un esterno sinistro da affiancare a Jordi Alba. Fra Chelsea e Barcellona oltre al discorso Marcos Alonso, c’è anche quello che riguarda César Azpilicueta, capitano dei Blues. Per Alonso e Azpilicueta, il Chelsea chiede 25 milioni di euro.