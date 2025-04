Chi è l'MVP rossonero per il mese di aprile? Sono aperte le votazioni

vedi letture

Chi è stato il miglior giocatore rossonero, l'MVP, del mese di aprile? Questa è la domanda che il Milan, oggi tramite il sito e l'app rivolge ai suoi sostenitori che sono invitati a votare.

I candidati per il riconoscimento sono quattro. C'è il portiere Mike Maignan, che è diventato capitano e ha fatto parate decisive contro Fiorentina ma soprattutto contro l'Inter in Coppa Italia; c'è il solito Christian Pulisic, sempre entrato tra le nomination dell'MVP del mese in questa stagione, che è il capocannoniere stagionale con 16 gol; c'è Rafael Leao, la cui prestazione più importante è arrivata a Udine con un gol e un assist; infine c'è Luka Jovic, tornato alla ribalta e autore di tre gol, soprattutto la doppietta nel derby.