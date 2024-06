Chi è Paulo Ferreira, il match analyst del nuovo staff di Paulo Fonseca

Il prossimo 8 luglio inizierà ufficialmente l'era di Paulo Fonseca al Milan. Dopo le delusioni della scorsa stagione, la piazza si sarebbe aspettata, ed acclamava, un nome più d'effetto per sostituire Stefano Pioli in panchina, ma lo scorso 13 giugno, nella sua prima uscita ufficiale da dirigente, Zlatan Ibrahimovic ha motivato per filo e per segno il perché la proprietà abbia alla fine deciso di puntare sul portoghese, che in tutto questo avrebbe anche già formato lo staff che lo accompagnerà nel corso di questa sua avventura in rossonero.

La novità più piacevole riguarda la figura del match analyst, che sarà ricoperta dall'ex calciatore Paulo Ferreira, leggenda del Porto campione d'Europa nel 2003 e primo collaboratore al Chelsea di José Mourinho. Tuttosport ha decisamente votato a favore di questa scelta di Fonseca, scrivendo fra le sue pagine che questo sarà "un innesto da non sottovalutare, sia per il lavoro di analisi sia per la sua esperienza da giocatore che potrà tornare sicuramente utile a Fonseca".

Oltre a Paulo Ferreira, a completare lo staff tecnico di Fonseca ci saranno Tiago Leal, che dà un supporto fondamentale sulla parte tattica, e Paulo Mourao, preparatore atletico ex Vitoria Guimaraes, Benfica, Al Nassr e Spartak Mosca.