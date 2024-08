Chi in attacco contro il Parma? Fra Okafor e Jovic spunta l'ipotesi Leao

L'assenza di Alvaro Morata potrebbe farsi sentire in quel di Parma, con Paulo Fonseca che in questi giorni di avvicinamento alla partita starebbe studiando la soluzione migliore per sostituirlo. Lo spagnolo, con ogni probabilità, sarebbe partito titolare contro gli emiliani, ma un problema muscolare, che lo costringerà a tornare addirittura dopo la sosta, gliel'ha impedito.

Chi dunque in attacco contro il Parma per il Milan? La soluzione naturale sarebbe quella di mettere Luka Jovic al posto di Alvaro Morata, ma sabato contro il Torino il serbo non ha convinto praticamente nessuno. Nonostante questo, comunque, l'ex Fiorentina rimarrebbe in leggero vantaggio rispetto a Noah Okafor, che per condizione ed entusiasmo potrebbe essere la soluzione ideale.

Come si suol dire in questi casi, però, "fra i due litiganti il terzo gode", perché stando a Tuttosport Paulo Fonseca sarebbe anche stuzzicato dall'idea di mettere Rafael Leao prima punta, o meglio, falso nueve, con Okafor che a quel punto partirebbe si titolare ma per agire sulla sua fascia di competenza, la sinistra.