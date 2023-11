Chiamerà il ct della Svizzera per Okafor? Pioli: "Il problema non è lui. Calendari da rifare"

Il recente infortunio di Noah Okafor ha destato irritazione in casa Milan, con l'attaccante utilizzato dalla Svizzera in tutte le tre partite giocate durante la sosta per le Nazionali. In conferenza stampa prima della Fiorentina, il tecnico rossonero Stefano Pioli ha così commentato:

Vuol chiamare il ct della Svizzera per Okafor?

"Io i ct non li ho mai chiamati, ho grande rispetto per il loro lavoro. Sanno cosa fare, purtroppo sono i calendari che non sono corretti. Non è un problema solo di Okafor, ma è una cosa generale che va affrontata in maniera seria da tute le parti in causa, il calendario deve essere più diluito, meno compresso, perché così non fa bene ai calciatori e quindi neanche allo spettacolo".