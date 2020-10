Chiellini: "I protocolli andranno rivisti, la vera vittoria è finire il campionato"

Giorgio Chiellini, intervenuto in conferenza, ha parlato della complicata situazione che sta vivendo il calcio in piena epidemia: "I protocolli, le varie misure preventive andranno rivisti. Bisogna andare avanti, lo ripeto all'infinito. La vera vittoria è finire il campionato, risultato sportivo è secondario. Si parlerà di campionato falsato, ma bisogna metterlo da parte perché sarà così sicuramente. Di solito capita per gli infortuni, ora succederà per il Covid".