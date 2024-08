Chiesa fuori rosa alla Juventus, può diventare un'opportunità di fine mercato

Finito il mercato necessario con l'arrivo di Youssouf Fofana, il Milan inizierà ora quello delle opportunità. Da qui al prossimo 31 di agosto la dirigenza rossonera potrebbe sorprendere i propri tifosi con qualche colpo inaspettato, un po' come successo l'anno scorso con Luka Jovic. In questo caso i nomi più allettanti sono quelli di Lazar Samardzic, Tammy Abraham, Adrien Rabiot ma soprattutto Federico Chiesa, in rottura con la Juventus dopo che Thiago Motta ha deciso di escluderlo dal nuovo progetto tecnico bianconero.

L'esterno italiano è stato dunque messo fuori rosa, al punto che in queste settimane di preparazione si starebbe allenando da solo per rimanere in forma in vista di una soluzione che spera di trovare nell'immediato futuro. Questa potrebbe essere il Milan, che starebbe monitorando la situazione nonostante al momento non ci sia stato ancora nessun approccio ufficiale con il giocatore.

Stando infatti a quanto riportato da Sky Sport, non esiste nessun tipo di trattativa concreta per Federico Chiesa che inevitabilmente sarà un nome da seguire attentamente negli ultimi giorni di mercato.. Il calciatore è attenzionato anche da Roma e Napoli.