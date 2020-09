Chiesa-Milan, La Gazzetta dello Sport: "Un’ala per Ibra"

Secondo quanto riportato questa mattina dalla Gazzetta dello Sport, la Fiorentina avrebbe aperto alla cessione (con sconto) di Federico Chiesa, giocatore che Stefano Pioli conosce benissimo. L’attuale tecnico rossonero, infatti, ha lavorato con lui per quasi due stagioni a Firenze: lo faceva giocare per lo più esterno destro offensivo, all’interno di un 4-3-3. Nel Milan di oggi potrebbe prendere il posto di Castillejo o agire da punta in caso di necessità. Una cosa è certa: Chiesa sarebbe un ottimo uomo-assist per Ibrahimovic.