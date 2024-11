Chiffi designato con il Milan dopo appena un mese: arbitrò la gara con l'Udinese

Per il big match tra Milan e Juventus è stato designato l'arbitro Daniele Chiffi della sezione di Padova che torna a dirigere i rossoneri dopo appena un mese. L'ultimo confronto tra il Diavolo e il fischietto veneto risale infatti al 19 ottobre, quando la squadra di Fonseca vinse in 10 contro 11 sull'Udinese a San Siro. Una direzione non priva di polemiche, sia per il cartellino rosso a Reijnders che per quello mancato a Tourè oltre che per altre decisioni che fecero discutere.

Chiffi prima della partita tra Milan e Udinese non arbitrava i rossoneri da 545 giorni: questa volta l'attesa è durata molto meno. In totale sarà il dodicesimo incrocio tra i rossoneri e il fischietto veneto, con un bilancio estremamente positivo in favore dei rossoneri. Negli 11 precedenti il Diavolo ha vinto nove volte, pareggiato una (Milan-Hellas Verona 1-1, 2019/2020) e perso una volta (Spezia-Milan 2-0, 2020/2021).

MILAN – JUVENTUS Sabato 23/11 h.18.00

CHIFFI

PERETTI – BACCINI

IV: ZUFFERLI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: PATERNA