"Chiffi equo. Rigore: il VAR tarda con Doveri". L'analisi di Casarin sull'operato degli arbitri di A

"Chiffi equo. Rigore: il Var tarda con Doveri". Questo il titolo dell'analisi arbitrale di Paolo Casarin, ex direttore di gara e ora opinionista, sulle pagine del Corriere della Sera: "Per il derby di Milano l’arbitro internazionale Chiffi con il bravo Di Paolo alla Var. Fino al 15’ alcune mischie e proteste tra i 22 mettono in difficoltà Chiffi, costretto ai gialli. Al 21’ Chiffi lascia giocare a metà campo, correttamente, e gol di Brozovic. Poco dopo arriva pareggio di Leao. Ancora baruffe ingiustificate. Ripresa subito combattuta con Chiffi più sicuro. Giroud segna presto e Leao pure. Entra Dzeko e segna. Poi è solo calcio senza gol. Chiffi arbitraggio equo con soli 20 falli. Doveri e Aureliano per arbitrare Fiorentina-Juventus. Al 42’ rigore di Paredes che allarga il braccio colpendo il pallone: in ritardo Aureliano invita Doveri al monitor che conferma il penalty. Perin para il tiro. Nella ripresa gioco in area bianconera senza altri gol viola grazie a Perin. L’esperto Doveri arbitra all’inglese ma con 25 falli e 4 gialli. Lazio- Napoli con Sozza e Fabbri alla Var. Sozza dirige con la solita personalità : gol regolari e qualche protesta sui falli. Nella ripresa Sozza è ancora più severo : ammoniti anche gli allenatori. Un interprete duro delle recenti indicazioni del calcio in Italia e in Europa.