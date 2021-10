Chiuse le indagini in Svizzera su Platini e Blatter: ora potrebbero andare a processo

Michel Platini e Sepp Blatter potrebbero presto andare a processo per il "caso dei 2 milioni di franchi svizzeri" che l'ex presidente della FIFA avrebbe pagato all'ex numero uno della UEFA. Dopo sei anni di procedimenti, la procura federale svizzera ha annunciato che presenterà un atto d'accusa nei confronti dei due dirigenti che potrebbero presto dover rispondere alle accuse presso il Tribunale penale federale di Bellinzona. La procura svizzera ha confermato a L'Equipe: "Le parti sono state informate tramite lettera che la procura reputa l'indagine conclusa e che intende avviare l'accusa nei confronti di Platini e Blatter". Starà all'accusa raccogliere le prove necessarie per reggere il processo che prenderà il via in caso di via libera da parte del Tribunale. Platini si è difeso dichiarando che quell'importo gli doveva essere regolarmente pagato per consulenze in ambito FIFA mentre l'accusa nei confronti di Blatter procede per "sospetta frode", "violazione di fiducia", "gestione disonesta" e "falsificazione di titoli". Le versione rilasciate dai due indagati non ha convinto l'accusa svizzera.