Chukwueze match winner: "Può essere l'inizio di una nuova vita in rossonero"

Il Milan vince a San Siro, in inferiorità, contro l'Udinese, portandosi a casa tre punti fondamentali per testa e classifica. Di seguito le pagelle dei principali quotidiani sportivi, e non, di uno dei protagonisti di ieri tra le file rossonere: Samuel Chukwueze.

La Gazzetta dello Sport 7: "Il gol è bello, decisivo, voluto. E vale tre punti. Un continuo lavoro di fughe, incursioni, aggressioni, sempre in velocità".

Il Corriere dello Sport 7,5: "Una rete dal sapore speciale: è la prima a San Siro con la maglia del Milan. Il nigeriano torna titolare e ripaga subito della fiducia. Può essere l’inizio di una nuova vita in rossonero".

Tuttosport 7: "Sul gol come un consumato biliardista infila la palla là dove Okoye non può far nulla. Nel secondo tempo l’occasionissima di Pulisic e Abraham nasce da un suo cross".

La Repubblica 6,5

Il Corriere della Sera 7: "Il gol dopo sette mesi e molto altro. Lampi del talento che qui non s'era ancora visto. Non è mai troppo tardi, ragazzo"

LA PAGELLA DI CHUKWUEZE A CURA DI MILANNEWS.IT

CHUKWUEZE 6.5: la mossa di Fonseca lo premia. Segna il gol che sblocca la partita e la sensazione è che se il Milan fosse rimasto in 11 contro 11, avrebbe potuto fare ancora di più in fase offensiva. Si applica tanto quando deve correre all’indietro e per uno come lui, non è di certo qualcosa di facile.