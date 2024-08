Chukwueze rivela: "Un anno fa mi volevano in Arabia per più di 10 milioni a stagione. Ma per me c'era solo il Milan"

"I soldi? Se fossero stati un problema, avrei firmato in Arabia Saudita. Un anno fa mi volevano", la rivelazione dal nulla di Samuel Chukwueze nell'intervista rilasciata ai taccuini della Gazzetta dello Sport. L'ala destra classe '99 ha spiegato anche che l'offerta recapitatagli dal Medio Oriente è stata particolarmente lauta: "10 milioni netti a stagione? No no, era molto di più...".

Declinare una proposta del genere non è da tutti, di casi clamorosi di giovani promesse volate in Arabia ce ne sono stati diversi. Ma l'ex Villareal non ne ha voluto sapere ed è andato contro anche ai suggerimenti del proprio procuratore: "La mia mente era settata solamente sul Milan. Il mio agente me lo diceva: 'Ehi, guarda che ci sono questi soldi…'. Ma io no: 'Non voglio andare da nessun’altra parte'. Allora si è arreso. Quei soldi se verranno, verranno. La cosa più importante adesso è credere in me stesso, sono ancora giovane, voglio farcela, devo restare in Europa", ha spiegato il 25enne nigeriano.