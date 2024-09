Chukwueze titolare con Boniface e Lookman contro il Rwanda

Alle ore 16 la Nigeria scende in campo per la sua seconda gara nel girone di qualificazione alla prossima Coppa d'Africa. Dopo aver battuto il Benin qualche giorno fa le Super Eagles oggi affrontano il Rwanda che nella prima partita ha ottenuto un pareggio. Titolare sulla fascia destra ci sarà il milanista Samuel Chukwueze che era partito dal primo minuto anche nell'ultimo appuntamento. A completare il tridente l'atalantino Lookman e l'attaccante del Bayer Leverkusen Boniface.

Questa la formazione ufficiale della Nigeria:

NIGERIA (4-3-3): Nwabali; Aina, Ekong, Ajayi, Bassey; Onyemaechi, Ndidi, Dele-Bashiru; Chukwueze, Boniface, Lookman

#SuperEagles Team News in

🟢️



🪨Defence set-up stays the same

️ Dele-Bashiru in the middle

Boniface, Lookman, Chukwueze lead attack #SoarSuperEagles #RWANGA pic.twitter.com/547tn4oN6b