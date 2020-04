CIES - Le squadre con più vittorie dopo due gol di vantaggio: Milan settimo in Serie A

In un'interessante studio condotto dal CIES, osservatorio calcistico attento alle statistiche, è stato analizzato il bilancio di 92 campionati al mondo negli ultimi cinque anni. Su quale parametro? Chi vince di più dopo aver segnato il primo gol in partita. Il bilancio premia la Stella Rossa con 130 vittorie in 135 partite. Per quanto riguarda la Serie A, invece, svetta la Juventus con 113 vittorie in 131 partite mentre il Milan si qualifica al settimo posto con 72 vittorie su 97 partite sbloccate.