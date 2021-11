CIES - Leao è il giocatore che effettua dribbling più efficaci in Serie A

Interessante analisi dell’osservatorio calcistico CIES che ha elencato i migliori dribblatori in questa stagione, in base ad uno specifico indice. Il più scatenato in Serie A è Rafael Leao del Milan, che nei 5 maggiori campionati europei di piazza alle spalle del solo Adama Traorè del Wolverhampton. Ecco la classifica dei 5 dribblomani più efficaci in questo inizio di campionato:

Leao (Milan): indice 7.10

Boga (Sassuolo): indice 5.80

Nandez (Cagliari): indice 5.36

Felipe Anderson (Lazio): indice 5.07

Nico Gonzalez (Fiorentina): indice 4.91