Ciriello: "Su Conte pesa anche il telefono che squilla da altri club con possibilità maggiori del Napoli"

Marco Ciriello, giornalista al seguito del Napoli per La Gazzetta dello Sport, ha approfondito e commentato le parole di ieri di Antonio Conte: "Le dichiarazioni di ieri sono manifesto dell’irrequietezza contiana. Ci sono i limiti del club, l’impotenza di un allenatore onnipotente e tutto il risentimento – mai sopito – per il mancato mercato di gennaio. La cessione di Kvaratskhelia era e rimane un buco nella storia del Napoli, la gestione del calciatore selvaggio, che ora rischia di vincere la Champions col Psg e scriversi la favola, racconta anche l’occasione mancata del Napoli, che Conte sente, soffre, maledice. Con Kvara, anche a mezzo servizio, ci sarebbero stati i gol che sono mancati nel girone di ritorno, un girone brancaleonesco: con tanta sofferenza, molte toppe e troppi pareggi. Eppure il Napoli è lì, secondo, resiste, lotta e spera. Tiene l’attimo come un ciclista in salita, sta a ruota, sapendo che se molla una sola mezza pedalata è finita.

E Conte freme, fuori dal campo e in panchina, perché sa che lotta contro una grande squadra, l’Inter, che ha mostrato di saper soffrire contro il Bayern Monaco e quindi di poter resistere agli attacchi del Napoli. Conte più di tutti sente l’occasione mancata e lo mostra in conferenza stampa, forse pesa anche il telefono che squilla da altri club con possibilità maggiori del Napoli che a gennaio è parso voler rimanere a un punto dai campioni, come i giocatori delle osterie di notte di Francesco Guccini. E quindi i tormenti sono due. E poi c’è il dover resistere, anche se Conte ha il lamento come i tennisti hanno le urla mentre rispondono. Esplicita, mastica e sputa sentenze. E i suoi giudizi non possono che fare bene al Napoli, perché sono andati affilandosi man mano che passavano i mesi".