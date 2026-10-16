Cisse come Andre Silva in Europa League: il confronto

Cisse come Andre Silva in Europa League: il confrontoMilanNews.it
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Oggi alle 07:40News
di Niccolò Crespi

E' stato un super Alphadjo Cisse quello visto contro il Salisburgo nell'ultimo match dei rossoneri in Europa League. Corsa, qualità e quantità, il tutto condito con tre gol da attaccante vero. Il diamante italiano è davvero una piacevole sorpresa per il nuovo Milan di Ruben Amorim. Tre gol, tutti e tre completamente diversi. Nel primo tempo incrocia di testa un assist di Hutchinson, poi di sinistro un'altra bella palla al volo di Bartesaghi. Nella ripresa firma la tripletta a porta vuota su imbeccata di Rabiot. Un dato interessante emerge dai tre gol siglati da Cisse ieri sera. Ecco quale:

L'ultima tripletta di un giocatore del Milan in Europa League risale al settembre 2017. In quell'occasione fu il turno di Andrè Silva segnare tre gol contro l'Austria Vienna.