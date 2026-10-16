Cisse è il più giovane della storia del Milan a segnare due volte in un tempo in Europa

Cisse è il più giovane della storia del Milan a segnare due volte in un tempo in EuropaMilanNews.it
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di Antonello Gioia

Con la doppietta odierna (gol al 15' e al 32'), a 19 anni e 358 giorni Alphadjo Cisse è il più giovane giocatore nella storia del Milan ad aver realizzato una marcatura multipla in un singolo tempo di gioco in una delle maggiori competizione europee. Lo riporta Opta.