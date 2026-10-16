Cisse è il più giovane della storia del Milan a segnare due volte in un tempo in Europa
MilanNews.it
Con la doppietta odierna (gol al 15' e al 32'), a 19 anni e 358 giorni Alphadjo Cisse è il più giovane giocatore nella storia del Milan ad aver realizzato una marcatura multipla in un singolo tempo di gioco in una delle maggiori competizione europee. Lo riporta Opta.
autore
Giornalista di MilanNews.it e TuttoMercatoWeb.com. Segue da vicino il mondo Milan con notizie, approfondimenti e aggiornamenti sull’attualità rossonera, intervenendo anche come opinionista televisivo.
Pubblicità
News
Nuovo stadio, Sala: "Confermo i 70 milioni per il quartiere di San Siro. Il Consiglio ci dica dove destinarli"
Le più lette
News
Live MNLIVE MN - Amorim: "Sembra assurdo, ma per me Cisse ha avuto partite migliori di oggi. Sono contento per lui e la squadra"
Primo PianoAmorim a Sky: "In altre gare abbiamo fatto meglio. Tutti devono sapere che possono perdere il posto. Su Camarda..."
Live MNSalisburgo-Milan (0-4): la tripletta di Cisse e il gol di Ramos regalano la prima vittoria europea ai rossoneri
Franco OrdineRinnovi: sotto con Rabiot e Pulisic. EL: “pesiamo” Tomori e Camarda. Ausilio: andrebbe al Milan ma non ora
Carlo PellegattiPreoccupanti analogie! Il 4-4-2 non si può vedere! Subito PIERO AUSILIO! Milan Futuro, un disastro inutile!
Antonio VitielloPrimo PianoHa svelato il problema del Milan. L’intervento sul mercato è già obbligatorio
La NBA Europe fa sul serio: vertici della lega a colloquio con dirigenti del Milan e di altri club. Il punto
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com