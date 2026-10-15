Cisse, tripletta storica: l'ultimo giocatore italiano del Milan a riuscirci in Europa fu Inzaghi

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Serata storia per Cisse con la sua tripletta in Europa League

L'eroe di serata in Salisburgo-Milan è ovviamente Alhpadjo Cisse. Tornato titolare da trequartista, il numero 70 ha messo a segno un tripletta "perfetta": gol di testa, di sinistro e di destro. Grandissima serata per l'ex Catanzaro, che h scrive inevitabilmente il suo nome nella storia del club rossonero.

L'ultimo giocatore italiano a segnare una tripletta in Europa con la maglia del Milan è stato Pippo Inzaghi in Deportivo-Milan 0-4 del 24 settembre 2002, primo girone di Champions League.

Invece l'ultimo calciatore italiano a fare una tripletta con il Milan è stato Giampaolo Pazzini in Bologna-Milan 1-3 del 2 settembre 2012 in Serie A.