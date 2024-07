City-Milan, i promossi rossoneri secondo Tuttosport

Nella notte italiana tra sabato e domenica il Milan ha battuto il Manchester City nell'amichevole che si è giocata nella leggendaria cornice dello Yankee Stadium nel Bronx, a New York. I rossoneri hanno vinto per 3-2, nonostante una rosa ancora non al completo, contro i campioni di Inghilterra, anche loro privi di diversi giocatori di primissimo livello. Questa mattina Tuttosport ha indicato i migliori e i peggiori della squadra di Fonseca. Di seguito si riportano i rossoneri promossi.

Tra i migliori vengono citati ovviamente i due giovani autori dei gol. Prima Lorenzo Colombo, che ha segnato una doppietta e oggi è in viaggio per l'Italia dove si unirà in prestito all'Empoli, e poi Marco Nasti, in cerca ancora di una sistemazione. Tra i giocatori della prima squadra che rimarranno a disposizione di Fonseca il più positivo è stato sicuramente Samuel Chukwueze, per il quale viene scritto: "Comincia così così, poi si scioglie e mette insieme uno dopo l’altro due begli assist per Colombo, che li sfrutta alla perfezione". Bene anche Loftus-Cheek, Calabria e Saelemaekers. Promosso anche il giovane portiere Torriani.