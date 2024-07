City-Milan, i rimandati rossoneri secondo Tuttosport

vedi letture

Nella notte italiana tra sabato e domenica il Milan ha battuto il Manchester City nell'amichevole che si è giocata nella leggendaria cornice dello Yankee Stadium nel Bronx, a New York. I rossoneri hanno vinto per 3-2, nonostante una rosa ancora non al completo, contro i campioni di Inghilterra, anche loro privi di diversi giocatori di primissimo livello. Questa mattina Tuttosport ha indicato i migliori e i peggiori della squadra di Fonseca. Di seguito si riportano i rossoneri rimandati.

Non è apparso ancora in palla Fikayo Tomori che quest'anno è chiamato a essere il leader difensivo del Milan. Così viene giudicata la prova dell'inglese: "È ancora indietro rispetto alla sua condizione migliore. Oltretutto, Bobb non è esattamente un cliente comodo da tenere a bada. Così, al 19’ resta piantato come un lampione mentre il ra gazzino del City lo supera a velocità doppia per poi scaricare sul connazionale Haaland - che segna. Non bastasse la sfacciataggine di Bobb, pure l’altro 21enne McAtee gli passa davanti senza ritegno per siglare il secondo gol inglese. La spina è ancora un po’ staccata, insomma". Da rivedere anche le prove di Filippo Terracciano e Tommaso Pobega, anche loro apparsi indietro di condizione.