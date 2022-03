Ciurria colpisce... Galliani. Al gol vittoria del Monza, lieve malore per l'ad brianzolo

Fonte: tuttomercatoweb.com

Una delicata gara giocata per la maggiore in nove uomini, poi il lampo di Patrick Ciurria al 93': il Monza ha portato a casa tre pesanti punti sul campo del Cittadella, ma la terra veneta si è rivelata leggermente infausta per i lombardi.

Nella nottata antecedente alla gara era stato operato d'urgenza il difensore Lorenzo Pirola per la torsione di una testicolo, subito dopo il match si è registrato un lieve malore dell'Ad brianzolo Adriano Galliani: dopo la rete siglata da Ciurria, infatti, l'amministratore delegato biancorosso, probabilmente per le troppe emozioni, ha accusato uno sbalzo di pressione, senza comunque grosse conseguenze, se non appunto un lieve malore che non ha implicato niente.