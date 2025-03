Clamoroso retroscena in casa Juve. Un giocatore avrebbe detto: "Non sopporto Thiago Motta, e non sono l'unico"

vedi letture

Continuano gli strascichi post eliminazione dalla Coppa Italia per la Juventus. Dopo le parole di Thiago Motta, tecnico bianconero, rivolte allo spogliatoio, con l'allenatore che ha parlato di qualche calciatore che pretende senza dare, il Corriere della Sera ha fatto una ricostruzione dell'umore del gruppo, riportando alcune parole che un giocatore, riportato in forma anonima, avrebbe confidato a un amico: "Non sopporto Thiago Motta, e non sono l'unico".

Scelte poco chiare.

Ma se da una parte il sentimento comune all'interno dello spogliatoio è quello della convinzione che Thiago Motta possa diventare un grande allenatore, dall'altra, lo stesso calciatore anonimo, ha parlato anche della gestione dei rapporti: "Non sai mai cosa aspettarti, da titolare a 90 minuti in panchina". Nel pomeriggio di ieri è poi intervenuto Cristiano Giuntoli, confermando la completa fiducia nell'allenatore, non in discussione.

Risultati decisivi.

Sempre il Corriere dello Sport conclude poi con un pensiero su quello che sarebbe la volontà di qualcuno all'interno della società, con il ritorno di Antonio Conte che sarebbe nelle idee di alcuni, riprendendo quelle che c'erano già un anno fa di questi tempi. Al momento niente più di un pensiero, anche perché per altri sarebbe una sarebbe una sciagura far fuori Thiago dopo appena una stagione, nonostante gli investimenti sul mercato stiano dando meno risultati del previsto. I risultati decideranno tutto.