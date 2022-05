Classifica Serie A nel 2022: il Milan ha fatto più punti di tutti

Fonte: tuttomercatoweb.com

Il Milan è la miglior squadra del 2022 e tale rimarrà almeno fino all'inizio della prossima stagione: nel peggiore dei casi (sconfitta al Mapei e due vittorie per Allegri nelle due partite ancora da giocare), i rossoneri chiuderanno infatti ex aequo con la Juventus la prima parte dell'anno. Con 41 punti nelle 18 partite fin qui disputate in Serie A, nessuno ha fatto meglio dei rossoneri nell'anno solare: al secondo posto sale il Napoli, che scavalca momentaneamente i bianconeri, impegnati questa sera con la Lazio, e non può comunque raggiungere il Diavolo prima dell'inizio del prossimo campionato, visti i quattro punti di ritardo.

Milan 41 punti (18 partite)

Napoli 37 punti (18 partite)

Juventus 35 punti (17 partite)

Inter 35 punti (18 partite)

Lazio 31 punti (17 partite)

Verona 28 punti (18 partite)

Roma 28 punti (18 partite)

Fiorentina 27 punti (17 partite)

Sassuolo 26 punti (18 partite)

Torino 25 punti (18 partite)

Udinese 24 punti (18 partite)

Salernitana 23 punti (19 partite)

Atalanta 21 punti (18 partite)

Spezia 20 punti (18 partite)

Cagliari 19 punti (18 partite)

Genoa 17 punti (18 partite)

Bologna 16 punti (18 partite)

Sampdoria 13 punti (17 partite)

Empoli 11 punti (18 partite)

Venezia 9 punti (18 partite)