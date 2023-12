Clima troppo negativo intorno al Milan? Pioli risponde così

Sul percepito troppo negativo attorno al Milan.

"Io penso che da quando sono al Milan, all'esterno siamo sempre stati visti con diffidenza anche quando sono arrivati grandi risultati. Questa negatività non è mai entrata a Milanello e neanche in questo momento entra a Milanello. Poi siamo il Milan e abbiamo un grande potenziale ed è normale che ci siano delle critiche. L'importante è che i ragazzi continuano a lavorare con fiducia e diecisione,c redendo in quello che stiamo facendo. Non è mai mancato"

Così Stefano Pioli in conferenza stampa.