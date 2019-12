Colantuono: "Atalanta-Milan? Se perdi il filo con gli orobici rischi la figuraccia"

Intervenuto in esclusiva ai microfoni di Tuttomercatoweb Stefano Colantuono, allenatore tra le altre in passato di Atalanta e Udinese, ha parlato del momento di alcune squadre di Serie A. Sugli orobici, recentemente protagonisti di una grande vittoria contro il Milan, ha affermato di non essere stupito dal grande momento di forma della squadra di Gasperini. Queste le sue parole: "“Quando l’Atalanta è in giornata può fare partite come quella di domenica contro chiunque. Se perdi il filo rischi di incappare in queste figuracce. Al di là della cassa di risonanza legata alla sconfitta il Milan non deve pensarci più di tanto: la Dea vince anche quando non è in giornata”.