Collegio garanzia, Teramo e Campobasso escluse da serie C

Fonte: ANSA

foto ANSA © foto di ANSA

(ANSA) - ROMA, 18 LUG - Niente campionato di serie C per il Teramo e il Campobasso. Il Collegio di Garanzia dello Sport, sezione sulle controversie in tema di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche, ha infatti respinto i ricorsi della società abruzzese e di quella molisana contro la Figc, che non aveva concesso loro la licenza nazionale 2022/2023. Ascoltata la relazione della Covisoc sui ricorsi contro la non concessione delle Licenze Nazionali per l'ammissione ai campionati prof 2022/2023, l'8 luglio scorso il Consiglio della Federcalcio aveva deliberato all'unanimità il rigetto dei ricorsi e la mancata iscrizione in Serie C dei due club. (ANSA).