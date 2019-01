Collovati: "Ancelotti ha sbagliato completamente formazione contro il Milan"

Queste le parole di Fulvio Collovati, ex giocatore, a Canale 21 durante l trasmissione ‘Il bello del calcio’: “Ancelotti ha sbagliato completamente formazione! Non a caso domani tornerà ad una punta, con tutti quegli attaccanti si è creata confusione in fase offensiva. Mertens non riusciva a trovare posizione. Domani tornerà la formazione consueta con tre centrocampisti”.