Collovati sulla Supercoppa: "Mi aspetto una sfida all'italiana: ci sarà timore di scoprirsi"

© foto di Federico De Luca

Fulvio Collovati, doppio ex di Milan e Inter, ha parlato ai microfoni del Corriere dello Sport in vista della Supercoppa di questa sera. Queste le sue parole sulle sua aspettative per la partita: "Soprattutto all'inizio ci sarà timore di scoprirsi, saranno i tatticismi a prevalere. Non prenderei come riferimento la Supercoppa spagnola di qualche giorno fa tra Real Madrid e Barcellona perché in Spagna hanno un’altra mentalità. Da noi i derby non sono quasi mai ricchi di gol. La finale del Mondiale è stata una bellissima eccezione, mi aspetto una sfida giocata all’italiana come da tradizione"