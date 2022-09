Colombo: "Il Milan è casa mia, mi ha cresciuto e lo sento parte di me"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Lorenzo Colombo, attaccante classe 2002 quest'anno in forza al Lecce ceduto in prestito dal Milan con cui ha fatto tutta la trafila del settore giovanile, ha parlato in un'intervista esclusiva alla Gazzetta dello Sport. Tra i tanti temi toccati anche il suo rapporto con la squadra rossonera: "Il Milan è stato sempre casa mia, ho fatto tutta la trafila fino alla prima squadra. Il Milan mi ha cresciuto come giocatore e come persona, e lo sento ancora parte di me".