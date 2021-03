Colonnese sul Milan: "A Firenze la dimostrazione di una squadra che ci crede"

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Francesco Colonnese ha parlato del Milan e di Ibrahimovic. Queste le sue parole: "Mancano tante partite e il Milan non è troppo distante. E' la squadra più vicina all'Inter e le vittorie che ha ottenuto dimostrano che è una squadra che non molla. Vincere a Firenze non è stato facile ed è la dimostrazione di una squadra che ci crede"