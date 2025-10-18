Colpaccio del Torino: l'ex Simeone stende il Napoli
Dopo il doppio 0-0 nelle due gare delle 15, arriva la prima sorpresa di questa settima giornata di Serie A Enilive. Una delle due capolista, il Napoli, cade in casa del Torino che vince 1-0 grazie al classico gol dell'ex, Giovanni "Cholito" Simeone, nel corso del primo tempo. Un risultato molto importante che condanna i Campioni di Italia alla seconda sconfitta stagionale in campionato dopo quella contro il Milan. Per il Torino seconda vittoria stagionale: ironia della sorte, la prima era arrivata con l'altra attuale capolista, la Roma. Il Napoli aveva anche trovato il pareggio con Lang nel recupero ma la rete è stata annullata per fuorigioco.
SABATO 18 OTTOBRE
ore 15, Lecce-Sassuolo 0-0
ore 15, Pisa-Hellas Verona 0-0
ore 18, Torino-Napoli 1-0
ore 20.45, Roma-Inter
DOMENICA 19 OTTOBRE
ore 12.30, Como-Juventus
ore 15, Genoa-Parma
ore 15, Cagliari-Bologna
ore 18, Atalanta-Lazio
ore 20.45, Milan-Fiorentina
LUNEDÌ 20 OTTOBRE
ore 20.45, Cremonese-Udinese
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan