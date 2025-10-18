Colpaccio del Torino: l'ex Simeone stende il Napoli

Colpaccio del Torino: l'ex Simeone stende il Napoli
Oggi alle 20:12News
di Francesco Finulli

Dopo il doppio 0-0 nelle due gare delle 15, arriva la prima sorpresa di questa settima giornata di Serie A Enilive. Una delle due capolista, il Napoli, cade in casa del Torino che vince 1-0 grazie al classico gol dell'ex, Giovanni "Cholito" Simeone, nel corso del primo tempo. Un risultato molto importante che condanna i Campioni di Italia alla seconda sconfitta stagionale in campionato dopo quella contro il Milan. Per il Torino seconda vittoria stagionale: ironia della sorte, la prima era arrivata con l'altra attuale capolista, la Roma. Il Napoli aveva anche trovato il pareggio con Lang nel recupero ma la rete è stata annullata per fuorigioco.

SABATO 18 OTTOBRE

ore 15, Lecce-Sassuolo 0-0
ore 15, Pisa-Hellas Verona 0-0
ore 18, Torino-Napoli 1-0
ore 20.45, Roma-Inter

DOMENICA 19 OTTOBRE

ore 12.30, Como-Juventus
ore 15, Genoa-Parma
ore 15, Cagliari-Bologna
ore 18, Atalanta-Lazio
ore 20.45, Milan-Fiorentina

LUNEDÌ 20 OTTOBRE

ore 20.45, Cremonese-Udinese