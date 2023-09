Come ci si rialza dopo un 5-1 nel derby? Il pensiero di Pasqualin

Claudio Pasqualin, avvocato presidente di AvvocatiCalcio e presidente onorario di Conference403, ha parlato a TMW del derby perso dal Milan, provando a immaginare cosa si possa fare per superare una batosta simile: "Lavoro, lavoro, lavoro. Il Milan è comunque attrezzato per un campionato di vertice. Adesso però la situazione potrebbe essere ridiscussa. Anche le strategie di mercato. Perché un risultato così mette tutto in discussione”.